Opatření proti koronaviru? Je jediné řešení, říká český epidemiolog

"Během víkendu přišlo několik poměrně znepokojivých zpráv. Jednak je to otázka Íránu, kde je vysoký počet mrtvých. To znamená, že tam probíhá epidemie a není úplně dobře monitorována. Další záležitost je epidemické šíření v Koreji, kde během asi 6 až 7 dní máme z 35 případů více než 800," řekl Rozhlasu náměstek ministra zdravotnictví.

Dodal, že onemocnění se může v evropských podmínkách šířit rychleji, než bychom očekávali, aktuálně pro nás ale má největší význam infekce v Itálii. "Je tam velký počet českých turistů, kteří se v rámci jarních prázdnin oddávají zimním radovánkám," varuje.

Znepokojuje ho také vysoká úmrtnost, upozornil ale, že jde převážně o osoby ve věku 80 a více let. Moc možností ale expert nevidí. "Izolací jsme schopni omezit šíření viru a v podstatě je to i jediná možnost. Nemáme ani léčbu, ani jinou účinnou prevenci a na úrovni individuální ochrany už opatření v těchto počtech selhávají," uvedl.

Tvrdí proto, že by čeští turisté měli zvážit cestu do Itálie. "Nejde jen o to, že se tam můžou dostat do kontaktu s osobou, která bude toto onemocnění šířit, ale je třeba si také uvědomit, že Itálie může sáhnout k uzávěře dalších lokalit, a mohlo by se stát, že ti lidé ji nebudou moci třeba 14 dní opustit," vysvětlil.