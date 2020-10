Plošné testování Čechů na covid? Některých pomůcek je už teď málo, upozornil expert

Šerý zmínil, že na otestování šesti milionů lidí bude potřeba 12 milionů vyšetřovacích rukavic. "A ty se nedostávají. Naše laboratoř je stahuje z celé Evropské unie, Číny, protože máme obrovské spotřeby," uvedl vědec. Dodal, že na každého člověka jsou potřeba nové, některé laboratoře mají například problém také se špičkami k pipetování. "Některé hlásí, že přestanou testovat během několika dnů, protože nejsou," podotkl vědec.

"Pokud budeme potřebovat otestovat třeba šest milionů lidí, tak budeme potřebovat 10.000 lidí na plný úvazek po dobu 14 dnů, kteří by ty odběry prováděli. A to budou muset být specialisti," upozornil. "De facto nám toto zabrzdí i testování s pomocí PCR, protože pokud by se vybíraly tyto kapacity, vezmeme si, že budeme potřebovat pět minut na odběr a provedení takového testu na jednoho člověka," dodal.

Upozornil také na potíže ohledně citlivosti antigenních testů. Z šesti milionů lidí by podle ověřených výpočtů zhruba 50 procent pozitivních lidí sítem prošlo, uvedl Šerý. Zdůraznil také, že je potřeba vše otestovat během 14 dnů, tedy ve velmi krátké době, jinak to nemá smysl.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, který byl také hostem pořadu, není reálné zajistit testování s pomocí praktických lékařů a ambulantních specialistů. Problémem by byly počty lidí a vyřešena není třeba otázka nakládání s infekčním odpadem. Zdůraznil, že v současnosti je třeba vyřešit možný nápor na zdravotnictví v souvislosti s epidemií covid-19. Na lidi také apeloval, aby nechodili ven bez roušky, vyřizovali jen nutné pochůzky a vyráželi na procházky do přírody.

"Pokud by se ta akce s testováním měla dělat, tak pak samozřejmě doporučuji za sebe, aby se udělala jako experiment na nějakém regionu, abychom si vyzkoušeli, co to přineslo a jakými obrovskými komplikacemi to bylo případně vykoupeno," dodal Kubek. Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger pak řekl, že tím, že se "musí nastřílet" všechno během 14 dnů je omezující časem i potřebou získat obrovskou "partu lidí", která to udělá.

Podle úterního vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly by mělo testování začít do dvou týdnů.