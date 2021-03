Podíl pozitivních záchytů koronaviru ve firmách klesá

Firmy v 51 procentech případů využívají k povinnému testování samotestovací antigenní sady. Testy za více než 100 korun momentálně nakupuje 61 procent podniků, při prvním kole testování jich bylo 80 procent. Vyplývá to z průzkumu SP, jeho výsledky dnes představili zástupci svazu na virtuální tiskové konferenci.

Testování ve všech podnicích nad 50 zaměstnanců mohlo při 2,8 milionu testovaných podle SP odhalit na 20.000 nakažených bez příznaků v prvním týdnu testování, 17.000 ve druhém kole a ve třetím týdnu testování 13.000 pozitivních pracovníků.

Dosavadní zjištění z firem podle viceprezidenta SP Jana Rafaje potvrzují, že čím déle se testuje a proces je provázán s dodržováním dalších hygienických a bezpečnostních pravidel, počet pozitivních případů koronaviru klesá. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zkrátit v frekvenci testování z nynějších sedmi dní na pět. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chtěl počkat s rozhodnutím na zhodnocení třetího kola testů.

"V prestižním časopisu Science vyšel 23. března článek, který popisuje masivní testování na populačním vzorku mnoha set tisíc lidí. A ukazuje se, že i testování jednou týdně má velmi výrazný dopad na snížení infekční nálože v populaci," řekl člen představenstva SP Miroslav Palát.

Stát by měl podle Paláta lépe zabezpečit kapacitu potvrzujících PCR testů, aby se na něj pracovník dostal nejlépe hned druhý den po pozitivním antigenním testů. Nyní na potvrzující PCR test čeká v průměru dva dny. Podle Paláta ale některé firmy hlásí i tří až čtyřdenní čekací lhůtu. Po tuto dobu musí být pracovník v karanténě.

Průzkum SP uskutečnil 25. a 26. března. Odpovědělo v něm 266 firem, které otestovaly 282.184 zaměstnanců ve druhém a třetím kole testů.

Povinné testování se týká soukromého i veřejného sektoru. Postupně by testy měly pravidelně podle ministra Havlíčka podstupovat až čtyři miliony lidí, až půl milionu pracovníků týdně. Vláda minulý týden do procesu zapojila i firmy do deseti pracovníků, neziskové organizace a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). První kolo testů musejí zvládnout do 6. dubna.

Firmy budou moci na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění. Maximálně si budou moci nárokovat dotaci na čtyři testy za měsíc na zaměstnance. Pokud by vláda schválila častější testování, Havlíček slíbil i úpravu příspěvků.