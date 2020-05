Podivné nákupy zdravotnických pomůcek? Šéf NKÚ předloží kolegiu návrh na kontroly

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala v pondělí předloží kolegiu, tedy širšímu vedení úřadu, návrh na zařazení nové kontrolní akce týkající se nákupů zdravotnických pomůcek. Řekl to České televizi (ČT). Výsledky kontroly by mohly být do půl roku, uvedl. O prověření nákupů zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu Kalu dopisem dříve požádal i premiér Andrej Babiš (ANO).