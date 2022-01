Povinné očkování ve zdravotních školách je podle ředitelů problém, žáci nejsou ochotní

Někteří žáci chtějí podle nich kvůli vyhlášce, která má platit od března, studium i ukončit. Nicméně většina žáků uvedených škol je očkována. Ředitelé vakcinaci doporučují a s řešením situace u neočkovaných, kteří by bez vakcíny proti koronaviru nemohli na praxi, vyčkávají, protože podle nich se "mění situace každý den".

"Vím, že o problematice ještě bude jednat vláda," uvedla ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborná školy zdravotnické v Plzni Ivana Křížová. Podle ní škola počká do poloviny ledna a pak se bude eventuálně řídit nařízeními. S tím, že řada rodičů nemusí s očkováním dětí souhlasit, by ale pro školu podle Křížové vyvstaly potíže.

Podobný problém by musela řešit i Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola v Přerově, kterou provozuje společnost Agel. "Nyní jde zhruba o 40 procent žáků, kteří nejsou očkovaní a mají povinnost praxe. Registrujeme i dotazy zákonných zástupců žáků, jak budeme situaci řešit, když odmítají očkování," řekl ČTK ředitel Vladimír Janus. Uvedl, že podle mediálních vyjádření vlády bude vyhláška upravována, proto škola s řešením vyčkává.

Vyhlášku schválila bývalá vláda ANO a ČSSD a očkování má být podle ní povinné pro lidi nad 60 let a vybrané profese, například armádu, policii, hasiče, zdravotníky, studenty medicíny a zdravotnických škol a další zaměstnance zdravotnických a sociálních zařízení. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) chce z předpisu vyřadit povinnost pro lidi nad 60 let, ve svých dosavadních vyjádřeních byli její zástupci proti plošné povinnosti.

Na třebíčské zdravotní škole chce kvůli vyhlášce podle ředitelky Lenky Francové ukončit studium pět žáků. Ředitelka v souvislosti s vyhláškou poukázala na to, že studenti dostali podmínku, kterou neznali při zahájení studia. "Asi by bylo dobré, aby znali podmínky, za kterých studují, před tím, než začnou studovat. Ne aby se jim změnily tak, jak to pro ně není slučitelné s jejich přesvědčením," řekla. Případná revize vyhlášky by podle ředitelky měla být rychlá, aby se studenti stačili plně očkovat.

Podle ředitelky Střední zdravotnické školy v Jaselské ulici v Brně Zuzany Číkové by nenaočkovaní mohli mít už trochu problém stihnout do března očkování. Zmínila také to, že by se povinné očkování mělo týkat žáků, nikoli pedagogů, kteří je na praxi doprovází. Řekla také, že informaci o možném povinném očkování nesmí dát do kritérií přijímacích zkoušek na příští rok. Pokud tedy někdo nechce, aby se jeho dítě očkovalo, bylo by podle ní vhodné zvolit jiný typ školy. "Ti, kteří u nás studují, se v případě povinnosti očkování budou muset nechat naočkovat, pokud školu chtějí dokončit," uvedla ředitelka.

"Skutečně platí, že neočkovaní žáci a studenti příslušných oborů by bez očkování nesměli na praxi a bez praxe by nemohli dokončit školu," řekl ČTK mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann. Kraj podle něj zatím vyčkává, jak to s vyhláškou dopadne, a ředitelé zdravotnických škol nabádají studenty k očkování.

Karlovarské střední a vyšší zdravotnické škole ani zdravotnické a sociální škole v Chrudimi vyhláška o očkování zásadní problém nezpůsobí, většina studentů je očkována. "Vím asi o dvou studentkách, které nejsou," řekla ředitelka karlovarské školy Hana Švejstíková. Podle ní je ale povinné očkování citlivé téma, o kterém by se mělo ještě jednat, případně posunout platnost vyhlášky například na září. "Čas na to, aby se všichni nechali do konce února naočkovat, ještě je. Druhá věc je ochota k očkování, hlavně ze strany rodičů," řekla ředitelka chrudimské školy Zdeňka Hrochová. Největší problém by podle ní nastal u studentů posledního ročníku, kteří by nemohli vykonávat praxe a jít k závěrečným zkouškám. Ve škole se to týká asi osmi žáků. "Řešením by bylo odložení platnosti vyhlášky až po maturitách," uvedla Hrochová.

Také ústecká střední zdravotnická škola eviduje mezi studenty čtvrtého ročníku z oboru laboratorní asistent, kteří chodí na praxi do zdravotnických zařízení, jen pár neočkovaných. Vstoupila jim do toho třeba nemoc, řekla zástupkyně ředitele pro technické obory Stanislava Bobková. Pokud by se škola setkala se studentem, který by se nemohl očkovat ze zdravotních důvodů, bude to podle Bobkové řešeno individuálně.

V pražské Církevní střední zdravotnické škole Jana Pavla II. je očkovaných 27 z 29 čtvrťáků a 40 z 50 třeťáků a někteří podle ředitelky Marie Šikové ještě čekají na druhou dávku vakcíny. Škola podle ředitelky upozorňovala studenty na možnost povinného očkování již dříve, nyní se podle ní nechali očkovat už i někteří z těch, kteří to původně odmítali.

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Příbrami Václav Kočovský čeká, že se postoje studentů k očkování projeví po vstoupení vyhlášky v platnost. Většina studentů podle něj chápe přínos očkování. "Mám tady ale minimálně dva hlasy, které se tomu brání," uvedl a doplnil, že odpor je spíš od některých rodičů, kteří nesouhlasí obecně s vládními nařízeními.

Podle výkladu vyhlášky na webu ministerstva školství se má od března vztahovat povinnost být naočkován proti covidu na studenti středních,vyšších odborných a vysokých škol, kteří se připravují na zdravotnické povolání nebo práci v sociálních službách a zároveň mají praxi ve zdravotním nebo sociálním zařízení.