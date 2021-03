Praha chce žáky při návratu do škol testovat PCR testy

Zároveň chtějí řešit obnovení škol v přírodě, a to za dodržení přísných pravidel. Novinářům to dnes řekl radní Vít Šimral (Piráti). Dopis podepsalo 31 zastupitelů Prahy a městských částí. Kvůli špatné epidemiologické situaci jsou všechny školy zavřeny. Výjimku mají školy a školky, do kterých chodí děti záchranářů a dalších nezbytných profesí.

"Podle našich zjištěných výsledků u pilotního testování se ukázalo, že sensitivita antigenních testů u bezpříznakových dětí je velice nízká a hrozí, že při jejich plošném nasazení přes síto testů projde vysoký počet dětí s falešně negativním testem," řekl Šimral.

Testování dětí v uplynulých týdnech vyzkoušel magistrát společně s některými městskými částmi. Například na Praze 9 žáci ZŠ Litvínovská a MŠ Velvarská dostali od radnice domů testy. V případě negativního testu mohly do školy. Formulář s výsledkem odevzdaly ve škole. Rozdíly v senzitivitě PCR a antigenních testů se prý pohybovaly v řádu desítek procent.

Dlouhý lockdown s sebou podle Šimrala nese také zhoršování duševní pohody a fyzické kondice dětí. Město proto žádá, aby byly do plánu otevírání škol zahrnuty i alternativy jako pobyty na školách v přírodě. "Praha a její městské části jsou připraveny pomoci s logistikou při zajišťování pobytů homogenních otestovaných školních kolektivů v rekreačních areálech a základnách napříč Českem," řekl Šimral. Podle něj je třeba zajistit, aby se v do prázdnin děti alespoň na čas do škol vrátily.

Vedení města rovněž žádá, aby způsob testování nebyl uniformní pro celou ČR, ale aby o něm mohli rozhodovat také zřizovatelé škol, což v případě Prahy je magistrát a městské části.