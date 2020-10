Přehledně: Které obchody a služby budou od čtvrtka fungovat?

Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Velkoobchodní prodej zůstane bez omezení.

Výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje budou mít prodejny potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny.

V provozu dále budou autoservisy, poskytovatelé odtahů a odstraňování závad vozidel na silnicích, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodejny zahrádkářských potřeb, pokladní prodejny jízdenek, provozovny pohřební služby, květinářství, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy výpočetní a telekomunikační techniky, prodejny spotřební elektroniky, zámečnictví, provozovny servisu výrobků pro domácnost, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství, provozovny sběru a výkupu surovin či kompostárny.

Nařízení se nevztahuje také na banky. "Banky mají naprosto identický režim jako na jaře. Je tam výjimka na činnosti, které nejsou podle živnostenského zákona. Banky by měly zůstat otevřené," uvedl Prymula.

Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny také pouze prodejny, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky. Restaurační zařízení v obchodních centrech budou uzavřena s možností nákupu jídla s sebou ve výdejových okéncích.

Vláda také v jarní fázi epidemie rozhodla 14. března o uzavření obchodů s výjimkami, které postupně v průběhu března doplňovala. Rozhodla také o tom, že v určitém časovém úseku mohou v maloobchodních prodejnách nakupovat pouze lidé starší 65 let. Časové vymezení se tenkrát dvakrát měnilo.

Podle Prymuly zatím vyčleněné hodiny pro lidi nad 65 let nejsou, byť se o tom spekuluje. "Je tady i poměrně ostrý názor proti tomu, protože důchodci chodili i v ostatních dobách a v podstatě to riziko se rozkládalo do doby, kdy tam neměli být. Pokud by opatření bylo přijato, tak by muselo být v režimu, že v ostatní době by důchodci nakupovat nesměli. K tomu zatím konsensus není," uvedl ministr.

Na jaře se následně obchody a provozovny otevíraly v několika etapách od dubna do června. Nejprve otevřeli řemeslníci, farmářské trhy či autobazary, postupně se po určitém intervalu začaly přidávat další obchody či akce.

Dosud v obchodech a nákupních centrech platila povinnost zakrytí nosu a úst, stejně jako ve všech dalších vnitřních prostorách.