Při návratu ze Španělska musí mít Češi negativní test na covid, jsou však výjimky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čeští turisté potřebují ode dneška při návratu ze Španělska negativní test na koronavirus, jinak musí jít do karantény. Výjimku mají pouze lidé přilétající z Kanárských ostrovů, lidé, kteří strávili v zemi méně než 12 hodin, a děti do pěti let. Je to v důsledku zařazení Španělska mezi rizikové země s ohledem na šíření nákazy koronavirem.