Pro karanténu žáků platí jiná pravidla než ve firmách po antigenních testech

Karanténa se nařizuje lidem, kteří měli rizikový kontakt s nakaženým člověkem nebo kteří si v práci udělali antigenní test s pozitivním výsledkem. Délka karantény u lidí bez příznaků má být pět dnů, PCR test pro její ukončení není povinný. Karanténa se týká stejně neočkovaných i očkovaných a lidí po prodělání nemoci covid-19.

Preventivní antigenní testování zaměstnanců se nyní koná dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Ve školách se plošně testuje jednou týdně v pondělí. Vzhledem k tomu, že spolužáci nakaženého musí do karantény v případě, že se s dotyčným viděli v předešlých dvou dnech, třídy po pondělním testování do karantény nenastupují. Odchází do ní v případě, že se nákaza mezi žáky objeví v jiný den než v pondělí. Pro ukončování karantény se pak na ně vztahují jiné podmínky než po antigenním testování zaměstnanců. Pokyn hlavní hygieničky rozlišuje mezi karanténou stanovenou na základě pozitivního antigenního testu v zaměstnání a karanténou na základě rizikového kontaktu s nakaženým, uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Z metodiky hlavní hygieničky Pavly Svrčinové plyne, že po pozitivním antigenním testu mohou zaměstnanci využít metody PCR a s negativním výsledkem ukončit karanténu po méně než pěti dnech. Žáci a učitelé ale musí v karanténě zůstat minimálně pět dní i v případě negativního PCR testu. V dalších pěti dnech pak mají ještě všude nosit respirátor a sledovat svůj zdravotní stav. Pokud se u nich objeví příznaky, měli by kontaktovat lékaře.

Lednová podotkla, že ukončování karantény mají v kompetenci krajské hygienické stanice, nikoli ministerstvo školství.

Vláda minulý týden schválila návrh ministerstva školství, aby ředitelé škol mohli v případě velkého počtu učitelů v karanténě nebo v izolaci kvůli covidu-19 vyhlásit výuku na dálku či mimořádné ředitelské volno po dobu až deseti dnů ve školním roce. Sněmovní školský výbor dnes předlohu podpořil a doporučil, aby ji plénum projednalo zrychleně ve stavu legislativní nouze do čtvrtka. Návrh zároveň předpokládá, že při výuce na dálku i při mimořádném ředitelském volnu by měli rodiče žáků do deseti let věku nárok na ošetřovné.