Projekt RABBIT 2 spuštěn. Česko je třetí zemí v Evropě, kde záchranáři podávají plnou krev

Projekt RABBIT 2 navázal na podobný, který v přednemocniční péči používal krevní plazmu, červené krvinky a další komponenty krve.

"Plná krev to vše sdružuje dohromady, navíc má celou řadu dalších výhod. Plná krev se liší od té, co nám cirkuluje v oběhu tím, že se za pomoci speciální filtru odstraní bílé krvinky. Pacient dostává v jednom plastovém sáčku tu nejkvalitnější tekutinu, která se velice blíží tomu, co při krvácení ztrácí," řekl ČTK vedoucí lékař leteckých záchranářů v Královéhradeckém kraji Anatoli Truhlář.

Záchranářský vrtulník má na palubě dvě jednotky plné krve o celkovém objemu 900 mililitrů, další dvě jednotky má traumacentrum. "Pokud by to bylo nutné, tak pacient dostane celkem čtyři tyto jednotky, dvě od nás a dvě v nemocnici, pak se přejde na léčbu standardními komponenty," řekl ČTK Truhlář.

Pokud záchranáři krev v terénu nevyužijí, lze transfuzní přípravky podat pacientům v nemocnici. "Nehrozí tedy plýtvání touto velmi cennou tekutinou," uvedl mluvčí krajské záchranky Ivo Novák.

Hradecká LZS zasahuje ze základny v Hradci Králové především v Královéhradeckém a sousedním Pardubickém kraji. Nutnost podávat transfuzi přímo v terénu nastává v průměru jednou za 12 dní s velkými sezonními výkyvy.

"Plná krev v Evropě se dosud podávala pouze v Norsku a Švédsku. Česká republika se tak stala třetí zemí v Evropě, kde byl tento nový produkt transfuzního lékařství zaveden do přednemocniční péče, tak aby léčba byla zahájena optimálně do 30 minut od vzniku úrazu. Mimo Evropu je plná krev k dispozici pouze v USA a Izraeli," řekl Truhlář.

Původní dvouletý projekt RABBIT začal v červnu 2018, od té doby hradecká LZS podala transfuzní přípravky 60 pacientům, tedy 7,6 procenta všech pacientů s úrazy ošetřených LZS hradeckého kraje. Krajská záchranka loni ošetřila 11.804 pacientů s úrazy, z nichž u 387 zasahoval vrtulník.

Leteckou záchrannou službu z hradecké základny zajišťuje letecká společnost DSA. V červenci si LZS v Královéhradeckém kraji připomene 30. výročí své existence.