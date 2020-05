Raději roušku, než očkování, tvrdí Češi. Proč odmítají vakcínu?

Z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas vyplynulo, že víc Čechů je ochotno nosit jako prevenci roušku, než se nechat očkovat. Podle ředitele Biologického centra Akademie věd ČR Libora Grubhoffera jsme ale tento trend mohli pozorovat už před pandemií.

Na chřipku se totiž nechává očkovat kolem 15 % lidí z rizikových skupin. U běžné populace je číslo ještě menší, zhruba 5–10 %. "Je to něco typického pro naši zemi,… protože náš národ má velkou nedůvěru k očkovacím látkám," řekl Českému rozhlasu.

Podle něj je v naší zemi rozšířená tendence věřit pavědeckým přístupům. "V případě vakcín se k pavědě přidává i nedůvěry v cosi cizího, co se má dostat do našeho těla. A lidé se ptají, jestli to má mít pozitivní význam, nebo to spíš bude škodit," vysvětlil.

Souhlasí s tím, aby se lidé preventivně nechali očkovat proti chřipce, protože chřipková epidemie skutečně přijde. "My jsme na ni každým rokem, pokud jde o výrobu aktuální vakcíny, připraveni… Nepochybně, pokud někdo onemocní chřipkou, tak si vytváří jakési předpolí pro případný vstup nového koronaviru. Lze se tak nadít všech těch komplikací a obtíží, které s tím souvisejí," uvedl dále.