Riziko šíření viru dětmi po otevření škol je podle Prymuly minimální

Na tiskové konferenci po jednání vlády, která probírala další vlnu uvolňování opatření proti šíření viru, uvedl Prymula na příkladu studií ze zahraničí, že děti se mohou podílet na šíření viru, na rozdíl od chřipky ale méně než dospělí. Například v Singapuru se podle statistik nakazilo 40 pedagogů, ani jeden se ale nenakazil od žáka ani sám žáka nenakazil, uvedl.

Podíl dětských pacientů mezi českými nakaženými považuje Prymula za tak malý, že není třeba mít z otevírání škol obavy. "Přesto jsme docházku dali jako dobrovolnou," připomněl. Riziko, že se děti nakazí nebo že nakazí někoho dalšího, vidí "téměř jako nulové".

Školy se kvůli šíření koronaviru uzavřely 11. března. První uvolňování opatření se týkalo vysokých škol, a to od 20. a 27. dubna. Ode dneška se režim vysokých škol může rozšířit na aktivity pro 15 lidí. Ode dneška se také do škol vracejí žáci posledních ročníků, aby se chystali na zkoušky a přijímací řízení. Zřizovatelé také otevírají větší množství mateřských škol, jejichž provoz nechala vláda na zřizovatelích.

Od 25. května by měly základní školy v omezené míře obnovit provoz pro mladší školáky. S úplným znovuotevřením škol do konce školního roku už vláda nepočítá. Převážně na dálku tak bude do konce školního roku pokračovat výuka na druhých stupních a středních školách.