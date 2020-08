Roušky mají zabránit i šíření infekcí se stejnými příznaky, vysvětlil Maďar

Rada vlády pro zdravotní rizika dnes oznámila, že znovu bude povinné nošení roušek v úřadech, obchodech, MHD a dalších místech od 1. září.

"Do života společnosti vstupují každoročně na podzim a v zimě stovky tisíců respiračních infekcí s podobnými příznaky jako má nákaza novým koronavirem. Je nutné co nejvíce snížit jejich vliv na nemocnost populace a navíc hrozbu, že budou jednotlivé virózy na sebe 'nasedat', čímž mohou komplikovat průběh nemoci a zhoršovat její prognózu," sdělil ČTK Maďar.

Česko povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách zrušilo od 1. července, zůstaly jen ve zdravotnických zařízeních a pražském metru. "My jsme chtěli, ať si lidé od roušek odpočinou co nejdéle to půjde. Se začátkem školního roku se však dá do pohybu velká část populace a protože určitá virová nálož v populaci stále je, mohlo by bez roušek ve vybraných vnitřních prostorách dojít k poměrně rychlému zhoršení situace," uvedl.

Mnoho zemí podle něj růstalo u nošení roušek i přes léto, například Chorvatsko a Slovensko, kde se s tím museli vyrovnat i Češi. Další země sice začátkem léta tuto povinnost zrušili, ale už se k nim zase vrátily.

Roušky jsou podle odborníků i ministerstva spolu s mytím rukou a dezinfekcí a dodržování sociální distance hlavními cestami, jak proti šíření pandemie bojovat. Mohou mít do jisté míry i roli symbolickou, aby lidé na ostatní doporučení nezapomněli.

"Roušky jsou především efektivní metodou prevence šíření nákaz, u kterých se dostává virus s většími kapénkami z dýchacích cest do ovzduší. To, že jsou určitým znakem stále probíhající pandemie je až sekundární, nicméně taky důležité," dodal Maďar.