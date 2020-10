Roušky nám zůstanou řadu měsíců. Lidé očkovaní proti covidu je nebudou muset nosit, říká Prymula

"Bude to kontinuální proces, který začne už na konci letošního roku, kdy se podaří proočkovat třeba deset procent. Pak to půjde nahoru. Nechci odhadovat, ale tyto vlny mohou projít třeba 15 procenty populace, a když máme 15 procent imunních, tak třeba 40 procent populace už to v prvním kvartále příštího roku nedostane," řekl Prymula Novinkám.

Dodal, že ve chvíli určité proočkovanosti virus cirkuluje obtížněji. Podle jeho odhadů by se ho mohlo podařit zastavit někde kolem 60 procent proočkované populace. Řada lidí v Česku ale má s očkováním problém. Podle Prymule se ale situace bude zlepšovat.

"Až uvidí, že vakcína je bezpečná a že naočkovaní lidé nebudou muset nosit roušky a budou mít řadu jiných bonusů, tak si myslím, že zájem bude poměrně velký. To, že nyní je diskuse téměř 50 na 50, je pravdou, ale názory se budou nepochybně měnit," uvedl.

Česko v současnosti čelí zpřísňujícím se opatřením, která mají šíření covidu omezit. Poté se podle Prymuly přejde do udržovací fáze, která bude mírnější, ale například roušky a další opatření potrvají ještě řadu dalších měsíců.

Za úplný mezník pak považuje stav, kdy bude v Česku dostatek vakcín. "V tom nejčernějším scénáři bychom se měli zbavit té akutní hrozby viru v polovině příštího roku. Do té doby se nepochybně dostaneme z této současné akutní fáze a budeme v nějakém mírnějším režimu, jaký byl v létě," tvrdí s tím, že elementární opatření, jako právě roušky, zřejmě zůstanou.

Nyní je na stole zpřísnění opatření

Než se Česko dočká funkční vakcíny, uplyne ještě několik týdnů až měsíc. Mezitím je potřeba zastavit rekordní nárůst nakažených, k čemuž mají dopomoci i další opatření.

Deníku Mladá fronta Dnes (MfD) ministr řekl, že se jedná o úplném uzavření například divadel. Dalším opatřením má být možnost, aby člen rodiny nakažený koronavirem mohl strávit karanténu v hotelu vybraném vládou.

Prymula chce také zavést opatření, které má snížit přenos viru mezi rodinnými příslušníky. Nakažený člen rodiny by mohl strávit karanténu v hotelu.

"Jde o lidi, kteří nemají možnost dodržovat doma karanténu tak, aby nebyli v kontaktu se svými blízkými. Těm zajistíme možnost, aby mohli být po dobu deseti dní jinde. To mohou být hotely," řekl ministr MfD.