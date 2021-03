Testy zaměstnanců bank a pojišťoven byly pozitivní v 0,5 procenta případů

Asociace pojišťoven shromáždila údaje za pojišťovny s podílem 81 procent zaměstnanců v sektoru. Z provedených 1315 testů bylo v minulém týdnu odhaleno osm pozitivních případů, což představuje 0,6 procenta. "Nízký podíl pozitivně testovaných je výsledkem důsledného dodržování opatření, a že zaměstnanci jsou zodpovědní a v případě jakýchkoliv příznaků zůstávají doma. Rychle jsme se adaptovali na digitální fungování," uvedl výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.

V bankovním sektoru data ČBA shromáždila údaje o testování ve čtyřech největších bankách, které jsou součástí tzv. kritické infrastruktury (ČSOB, Česká Spořitelna, UniCredit Bank, Komerční banka). Z 13.641 antigenních testů provedených mezi 8. a 12. březnem bylo pozitivních 0,5 procenta. Podle denních hlášení v tomto týdnu se podíl pozitivně testovaných zaměstnanců, kteří nejsou na home office, nijak výrazně nemění a činí 0,47 procenta.

"Nejde o výsledek opakovaného testování stejných osob, ale zahrnuje také 'prvotesty' u pracovníků, kteří se na pracovišti střídají v rámci zajištění co nejbezpečnějšího provozu," upřesnila výkonná ředitelka České bankovní asociace Monika Zahálková. Výsledky podle ní prokazují, že postupy zajišťující bezpečnost zaměstnanců, klientů a plnou funkčnost bankovního systému byly bankami nastaveny již na počátku pandemie správně.

Banky i pojišťovny hodlají týdenní přehledy nadále prostřednictvím svých asociací zveřejňovat na svých webových stránkách.

V průmyslových podnicích nad 250 zaměstnanců testy odhalily podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy nákazu u 0,75 procenta lidí, ve firmách od 50 do 250 pracovníků byl podíl pozitivních záchytů 1,24 procenta. Velké firmy musely první kolo povinného testování dokončit do minulého pátku, podniky do 250 zaměstnanců měly termín do pondělí. Úřady a další veřejné instituce s 50 a více zaměstnanci musejí všechny pracovníky otestovat do dneška. Testování je závazné jednou za sedm dní.