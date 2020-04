Třetina nakažených, nebo delší opatření? Expert prozradil, jaký je ideální stav v Česku

Plošné testování se koná kvůli asymptomatickým pacientům, kteří nemají příznaky nemoci covid-19, mohou mít na ni protilátky, ale mohou být také infekční, aniž by to věděli. Podle zkušeností ze zahraničí se počet bezpříznakových osob pohybuje mezi 10 a 50 procenty.

Studie tak pomůže lékařům v tom, aby věděli, jaká je faktická intenzita onemocnění a mnoho dalších parametrů, které jsou klinicky významné pro další boj s nemocí. Výsledky, které by měly být známy počátkem května, dají jasný obraz o skutečné promořenosti Česka.

Právě ten pak může mít přímý vliv na to, jak budou vypadat následující měsíce, jakým tempem se začnou rozvolňovat opatření, povolovat hromadné akce a kdy Češi například sundají roušky. Pokud bude podíl nakažených v populaci nízký, čeká další nárůst případů v příštích týdnech a měsících a opatření se mohou rozvolňovat pomaleji.

Prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka tvrdí, že ideální stav by byla promořenost na úrovni 30 až 40 %. Sám tomu ale vůbec nevěří.

Pokud by testování ukázalo, že promořenost probíhá a zhruba třetina lidí nějakým způsobem nemoc covid-19 prodělalo, byla by to paradoxně pozitivní zpráva. I přesto ale budou vědci rádi za jakýkoliv výsledek.

"Každý výsledek, kdy si budeme jisti, že dostáváme spolehlivá data, bude velmi cenný. Nesmíme předem předpokládat, jak to má dopadnout, ale musíme si být jisti, že testy a postup testování nám dávají adekvátní informaci o tom, jak je virus rozšířen v české populaci," řekl Konvalinka Českému rozhlasu.

Sám by ale souhlasil s rozvolněním jednoho opatření, a sice zákazem cestování. Výjezd z České republiky by nezakazoval. "Kladl jsem dotaz našim kolegům na právnické fakultě a podle většiny z nich je tento zákaz na hranici ústavnosti a pravděpodobně je protiústavní," uvedl.