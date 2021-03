V babyboxu ve slánské nemocnici našli holčičku, dostala jméno Štěpánka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu ve slánské nemocnici někdo odložil holčičku, dostala jméno Štěpánka. Podle zdravotníků by mohlo jít o dítě, které se v nemocnici před týdnem narodilo, informoval dnes ČTK zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. V celé ČR bylo již do těchto speciálních schránek odloženo 216 dětí.