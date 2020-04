V Česku už zemřelo 31 lidí s koronavirem, vyléčených je 45. Případů je 3237

Náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády poznamenal, že vzhledem k postupu léčby bude nyní častěji růst počet vyléčených. Počet nakažených za dnešek k 19:00 stoupl o 236 na 3237. Počet nově provedených testů zatím není známý.

"Data stále precizujeme, ale skutečně mělo by to být tak, že v tuto chvíli máme veškerá úmrtí, která proběhla u pacientů, kteří jsou nemocní na COVID-19. Jsou to všechno pacienti, kteří byli hospitalizováni. I když byly ze zařízení sociální péče, tak nezemřeli v těchto zařízeních, ale byli převezeni do některé nemocnice, kde následně zemřeli. Takže to číslo je skutečně validní," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V pondělí se počet oznámených úmrtí na nemoc COVID-19 zvýšil o sedm. V neděli ministerstvo zdravotnictví informovalo o pěti úmrtích, v sobotu o dvou.

Nejvíc nakažených osob je v Praze, podle dat k dnešním 19:00 to bylo 844. Následují Středočeský (415), Moravskoslezský (303) a Olomoucký (292) kraj.