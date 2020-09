V ND je 15 zaměstnanců s covidem-19, sbor opery je v karanténě

Sbor Opery ND je kvůli nákaze mezi svými členy v karanténě od pondělí. "Operní program v historické budově ND je po vzoru světových operních domů upraven. Místo inscenace Libuše dnes uvedeme koncertní provedení výběru známých árií z českých oper. Opery Její pastorkyňa a Rusalka zůstávají v programu a budou uvedeny v mírně upravené verzi. Vstupenky zůstávají v platnosti," uvedl dnes mluvčí ND.

Ve všech objektech Národního divadla podle něj nadále platí zvýšená bezpečnostní opatření - zaměstnanci používají roušky, dezinfikují se příslušné prostory, u vstupů pro zaměstnance se příchozím měří teplota.

Národní divadlo dnes open air happeningem na Střeleckém ostrově zahájilo 138. divadelní sezonu. Před jejím zahájením ředitel ND Jan Burian vypočítal, že během začátku pandemie muselo divadlo od března do 2. července zrušit 400 představení. Z asi 81.000 vstupenek se vrátilo zhruba 74.000. Za březen až červen divadlu podle něj chyběly výnosy 121,3 milionu korun, odhad propadu do konce roku je 251,8 milionu korun, s úsporou by konečný propad měl podle Buriana být 180 milionů korun. V červenci už ministerstvo kultury pokrylo ztrátu částkou 117,6 milionu korun.