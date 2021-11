V Praze bude nové očkovací centrum na Černém Mostě

Kabinet podle Babiše dělá všechno pro to, aby vakcinace v Česku byla co nejrychlejší, v lednu by měly být k dispozici vakcíny od firmy Novavax, objednané má Česko i látky francouzského výrobce Sanofi.

Babiš dnes uvedl, že kabinet v demisi v pátek přijme další opatření proti šíření covidu-19. Apeloval na snížení sociálních kontaktů zejména u starších lidí. Zdůraznil, že z epidemie se nelze "protestovat", ale nutné je se z ní "proočkovat". Stát podle něj pracuje na zvýšení očkovacích kapacit. "Otevřeme například nové očkovací centrum Černý Most v Praze," řekl.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden uvedl, že vydal příkaz přímo řízeným nemocnicím, aby maximálně zvýšily očkovací kapacity. Očkovací místo bez registrace v obchodním centru Černý Most v Praze by podle něj měla zřídit Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Babiš řekl, že Česko by mělo v lednu dostat vakcíny od firmy Novavax. Americká společnost Novavax podala Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) žádost o schválení své vakcíny proti covidu-19 před týdnem. Případné doporučující stanovisko by EMA mohla vydat do několika týdnů. EMA dosud doporučila k podmínečné registraci vakcíny od společností Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca a konsorcia Pfizer a BioNTech.

Od prosince budou mít lidé starší 60 let nárok na přeočkování pět měsíců po dokončeném očkování místo šesti. Podle Babiše brání okamžité platnosti opatření státní IT systémy. "My v rámci pandemie udělali víc digitalizace ve zdravotnictví, než bylo od vzniku samostatného státu. Kdyby to šlo z hlediska IT, tak bychom to udělali okamžitě. Jsem rád, že aspoň takto to bylo schváleno," uvedl Babiš. Nastavení počítačových systémů podle něj brání i tomu, aby se dnes s předstihem třeba na únor hlásili k očkování lidé, kterým uplyne lhůta k přeočkování v té době.

Zájem o očkování v posledních týdnech výrazně stoupl. Od začátku listopadu bylo podáno 871.300 dávek, zatímco za prvních 23 říjnových dní necelých 260.000. Dokončené očkování má téměř 6,3 milionu Čechů. Počet podaných posilujících dávek se blíží 675.000.

Podle dat ministerstva zdravotnictví má ukončené očkování 58,7 procenta ze všech obyvatel ČR. V kategorii lidí od 12 let výše, pro které jsou vakcíny schválené, je to 67,3 procenta. Nejvyšší podíl očkovaných je mezi seniory ve věku 70 až 79 let, a to 85,7 procenta. Naopak nejméně proočkovaní jsou mladí lidé mezi 12 a 15 lety, z nichž má ukončené očkování přibližně třetina.