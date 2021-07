V Praze mají být do dvou týdnů očkovací místa pro lidi bez registrace

Do dvou týdnů by měla vzniknout v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží v Praze očkovací místa pro očkování proti covidu-19, kam budou moci lidé přijít bez předchozí registrace. Cílem je očkování více zpřístupnit. ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pokud se taková očkovací místa osvědčí, mohla by se vytvořit i v dalších regionech.