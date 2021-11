V sobotu přibylo nejvíce nakažených ve volném dni za celou dobu epidemie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V sobotu přibylo v Česku 14.402 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší přírůstek ve volném dni za celou dobu epidemie. Proti minulé sobotě je to nárůst o více než 5000 nakažených. Takzvané incidenční číslo opět vzrostlo na nové maximum. K dnešku připadá na 100.000 obyvatel v posledních sedmi dnech 978 nakažených, téměř o 50 více než v sobotu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.