Vakcínou proti covidové variantě omikron bylo v ČR očkováno přes 10.000 lidí

Malý zájem je ale o zahájení očkování, v září se nechalo poprvé očkovat zhruba 1800 lidí, o třetinu méně než v srpnu. Vyplývá to z informací o očkování, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.

Novější typy vakcín se používají pouze pro přeočkování. Firma Pfizer/BioNTech na začátku září dodala do Česka vakcínu upravenou na variantu viru BA.1, dosud se jí vyočkovalo téměř 59.000 dávek. Zhruba tři stovky lidí byli přeočkováni také upravenou vakcínou od firmy Moderna. Ve středu 21. září ministerstvo informovalo, že firma Pfizer/BioNTech dovezla 600.000 dávek nejnovějších vakcín BA.4 a BA.5.

Celkově se nechalo proti covidu-19 očkovat podle dat ministerstva zdravotnictví do čtvrtka tohoto týdne 6,97 milionu lidí, tedy asi 65,2 procenta populace. Očkováno je přes 90 procent lidí starších 70 let a zhruba 80 procent šedesátníků, u mladších dospělých podíl očkovaných klesá k necelým dvěma třetinám. Vakcínu dostalo také 54 procent mladých ve věku 12 až 17 let a sedm procent pětiletých až jedenáctiletých dětí.

Odborníci upozorňují na to, že ochrana způsobená základním očkováním dvěma dávkami vakcíny, které si většina lidí nechala aplikovat v první polovině loňského roku, v čase významně klesá. První posilující dávku zdravotníci začali podávat zhruba před rokem a nejvíc lidí bylo očkováno v prosinci loňského a v lednu letošního roku. Dosud ji má 37 procent populace.

V seniorských skupinách, které lékaři kvůli horšímu zdravotnímu stavu považují za více ohrožené vážným průběhem covidu-19, má posilující dávku 63 procent starších 80 let, 68 procent sedmdesátníků a kolem 60 procent šedesátníků. Naopak z mladých ve věku 18 až 29 let absolvovala přeočkování jen zhruba čtvrtina.

Očkování chrání zejména před vážným průběhem nemoci, před nákazou jen krátkodobě. Mezi lidmi, kteří skončili kvůli vážnému stavu s covidem-19 v nemocnici na jednotce intenzivní péče, bylo podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v září pětkrát méně osob s posilující dávkou než neočkovaných. I dvě dávky očkování pravděpodobnost snižují. Zatímco neočkovaný byl za poslední měsíc hospitalizovaný v průměru jeden týdně na 100.000 neočkovaných, u očkovaných to bylo 0,6 na 100.000.

Druhé posilující dávky očkování zdravotníci začali aplikovat v polovině července, čtvrtou vakcínu dostalo přes 300.000 lidí. Více než třetina byla podána sedmdesátníkům a šestina lidem starším 80 let. Senioři nad 60 let tvoří celkově přes dvě třetiny očkovaných.

Počty zachycených pozitivních testů v září rostou, při srovnání stejného pracovního dne v týdnu je jich vždy asi o 1000 víc. Zhruba třetinu pozitivních testů každý den tvoří lidé, kteří se koronavirem nakazili už nejméně podruhé, protože imunita či očkování nechrání proti nákaze dlouhodobě. Z lidí, kteří přijdou na test kvůli příznakům, je v současné době pozitivní více než každý třetí.

Přibývá také hospitalizovaných s covidem-19. V úterý a ve středu jich bylo přes 1300, vyšší počet byl naposledy na vrcholu menší letní vlny na začátku srpna a předtím na konci velké jarní vlny v polovině dubna. Pandemie covidu propukla v ČR předloni v březnu, v nemocnicích bylo přes 200.000 nakažených, přes 41.000 zemřelo.

Molekulární biolog Omar Šerý, který se věnuje laboratornímu testování, podle počtu pozitivních testů a hospitalizací odhaduje, že nakažených je nyní kolem 120.000 lidí, z toho polovina nemá příznaky.