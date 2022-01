Vláda by měla připravit doporučení k přeočkování dětí 12 až 15 let, tvrdí vakcinolog

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by podle vakcinologa Romana Chlíbka měla připravit doporučení pro přeočkování dětí ve věku 12 až 15 let za pět měsíců po dokončeném očkování. Řekl to dnes na dotaz ČTK. Dosud v této věkové skupině absolvovalo očkování téměř 200.000 dětí.