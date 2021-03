Vláda by mohla řešit opatřením, aby firmy testovaly samy, míní Hamáček

Vláda by mohla opatřením řešit situaci, kdy kvůli testování zaměstnanců firem nejsou místa na antigenní testy pro veřejnost. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). K rozhodnutí by však měla přikročit až v době, kdy bude v Česku k dostání potřebné množství testů pro samotestování. Minulý týden Hamáček uvedl, že by ministerstvo průmyslu mělo na firmy apelovat, aby zaměstnanci nevyužívali veřejně dostupná testovací místa.