Vláda chce centrálně řídit nákupy roušek pro nemocnice

Podle Babiše je třeba vnést řád do zásobování zdravotnických organizací rouškami a respirátory a centrálně ho koordinovat. Ministerstvo zdravotnictví proto podle něj bude sbírat od nemocnic i od lékařů jejich požadavky na potřebu roušek a respirátorů. Od českých výrobců bude chtít ministerstvo vědět, jaké mají výrobní kapacity a kolik ochranných prostředků dokážou dodat. Informace by mělo mít vedení resortu ještě dnes.

Premiér apeloval na veřejnost, aby nenakupovala ve velkém tyto ochranné prostředky. "Respirátory a roušky potřebují lékaři, občané to nepotřebují," řekl. Varoval před spekulanty, kteří roušky skupují a prodávají s přirážkou. I kvůli nim Babiš chce, aby výrobci ochranných pomůcek své produkty neprodávali mimo vládní centrálně řízený systém. "Myslím, že firmy nebudou situace zneužívat a ceny, které bude ministerstvo zdravotnictví vyjednávat, budou rozumné," uvedl předseda vlády. Dodal, že pomůcky se budou pořizovat pro okamžité upotřebení, ne do státních rezerv.

Jen motolská nemocnice, která je největším zdravotnickým zařízením v zemi, spotřebuje podle svého ředitele Miloslava Ludvíka denně 3000 roušek a tisícovku respirátorů. Těch má nyní k dispozici 2283.

Babiš připomněl, že situací kolem koronaviru se ve středu ráno bude opět zabývat i Bezpečnostní rada státu. Zaměří se třeba na přístup k zahraničním turistům, kteří se mohli pohybovat v oblastech zasažených koronavirem. "Problém se jeví u Airbnb. Tam samozřejmě to nemáme pod kontrolou. Studentka (jedna z nakažených) byla v nějakém bytě. Budeme se muset poradit, jestli je to například možné v koordinaci s magistrátem a s hygieniky v tuto chvíli nějak omezit," řekl premiér.

Vyzval ubytovatele přes platformu Airbnb, aby zjišťovali, odkud jejich hosté přijíždějí. Měli by se informovat o tom, zda turisté nepřijíždějí třeba z Číny, Itálie či Koreje. "V momentě, kdy by se vyskytl pozitivní nález (testů na koronavirus u ubytovaných), tak byt potom jde do karantény. Musí se dezinfikovat, znovu se pak testuje," uvedl Babiš.

Bezpečností rada bude jednat také o dalším postupu u akcí s velkou návštěvností. Babiš nechtěl předjímat možná opatření, podotkl ale, že Lipsko dnes rozhodlo o zrušení tradičního knižního veletrhu, který každoročně přitahuje statisíce lidí.