Vláda zakázala reexport léčebných přípravků z ČR

"Nařízení zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území ČR do členských států EU a vývoz těchto léčebných přípravků do jiných zemí než zemí Evropské unie," uvedl Babiš. Dodal, že jde o reexporty, kdy někdo do ČR doveze léky a následně by je vyvezl. "Jde o to, aby léky zůstaly k dispozici občanům," dodal.

Z textu nařízení vyplývá, že účinné bude ode dne vyhlášení, a platnosti naopak pozbude ve chvíli, kdy skončí nouzový stav vyhlášený kvůli šíření nového typu koronaviru. Nouzový stav vyhlásila vláda minulý čtvrtek prozatím na 30 dní.

Zpětný vývoz léků do ciziny může být podle platné legislativy zakázán v podstatě až při jejich nedostatku. Vládní novelu, která by měla zajistit dostupnost léků v lékárnách omezením možnosti vývozu léků, podpořila v lednu Sněmovna. Vývoz by měl být podle předlohy povolen jen u léčiv, která budou uvedena na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Do seznamu se přitom dostanou jen léky, u nichž bude ověřeno, že je jich v Česku dostatek.