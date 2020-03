Vláda zřejmě vyhlásí karanténu pro celé Česko. Nakažených je 231

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku je 231 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, řekl v pořadu Partie televize Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Ráno to bylo 214 případů, od sobotního večera jich přibylo 42. Premiér předpokládá, že večer počet nakažených může přesáhnout 300. Vláda proto zvažuje vyhlášení celostátní karantény, při které by lidé mohli pravděpodobně pouze do práce a do obchodu.