Vojtěch: Krize ukázala, že elektronizace zdravotnictví je potřeba

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Současná epidemie nového typu koronaviru ukázala, že elektronizace zdravotnictví je nezbytná. Příslušný zákon mělo ministerstvo podle posledních plánů předložit do letošního března, kvůli krizi má ale zpoždění. Norma by měla být hotová ještě do konce tohoto volebního období, tedy do podzimu příštího roku. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).