Vyděsili jsme 2 miliony důchodců, je to chřipka, tvrdí lékař Jan Pirk

Pirk se po prodělání covid-19 (rozhovor nejen o tom, jak nemoc snášel a jak se vyléčil) cítí prý báječně. Sám ale neví, jestli má protilátky. "Protilátky můžete mít, ale když je nemáte, tak to neznamená, že jste bezbranný," řekl České televizi.

"Vystrašili jsme 2 miliony seniorů a dnes víme, že kalendářní věk není důležitý. Důležitý je biologický věk. Senior sám o sobě není rizikovým faktorem," dodal.

Sám doporučuje sportovat, ale bez roušky. "Sportovat v roušce není zdravé. Máte zvětšený mrtvý prostor. Dýcháte už částečně vydýchaný vzduch. Kdo to zkusil, tak ví, že to nejde," vysvětlil.

Sám byl také dříve kritizován za to, že koronavirus označil za chřipku. Za svým názorem si ale stojí. "Je to chřipka, ale je to virus se kterým jsme se nikdy nesetkali," tvrdí.

Připomněl také, že vláda po takzvané Výzvě jedenácti přistoupila k uvolnění opatření. Aktuální pokyny mu ale nedávají smysl. "Nevím, jestli když půjdu na pivo na zahrádku, můžu jít do hospody na toaletu," zamyslel se.