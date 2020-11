VZP v roce 2021 vynaloží na zdravotní péči 233 miliard, čeká schodek 10 miliard

Rada dnes schválila zdravotně pojistný plán pojišťovny, který je vlastně jejím rozpočtem. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek doplnil, že pojišťovna předpokládá, že její letošní hospodaření skončí ve schodku 8,2 miliardy korun.

"5,4 miliardy korun byl očekávaný schodek z předcovidové doby, kdy jsme ambiciózně navyšovali platby za některé efektivní výkony ve zdravotnictví. Zbytek 2,8 miliardy korun jde na konto problémů s onemocněním covid-19," řekl Kabátek.

Platby státu do veřejného zdravotního pojištění za děti nebo důchodce se zvyšovaly od letošního června o 500 korun měsíčně a od příštího roku by měly vzrůst o dalších 200 korun na 1767 korun za měsíc. Do zdravotnictví by tak letos mělo jít asi o 20 miliard korun více, v roce 2021 pak o 50 miliard korun více.