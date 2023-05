V Česku roste počet lidí se zhoubným melanomem kůže. VZP začne prohlídky proplácet

VZP proto od příštího roku bude preventivní prohlídky u dermatologa plně proplácet, chce tak přispět k včasnému záchytu onemocnění. „V mezinárodním srovnání si nevedeme špatně, více než polovina léčených melanomů je u nás zachycena včas, tzn. v prvním stádiu. Stále je zde ale 45 % těch, které jsou objeveny ve stádiích pozdějších. Proto je tak důležitá prevence, a proto je také dobře, že se VZP rozhodla preventivní prohlídky u dermatologa plně hradit,“ říká Tom Philipp, předseda správní rady VZP. Zprávu vydává pojišťovna při příležitosti Dne proti melanomu (24. května).

Namísto příspěvku VZP prohlídky plně uhradí

VZP na prohlídku kožních znamének přispívá klientům pět set korun, s odbornou společností se ale pojišťovna dohodla, že od příštího roku zařadí preventivní prohlídky u dermatologa za použití dermatoskopu mezi hrazené výkony. „Pro naše klienty to znamená, že nebudou v ordinacích za tyto prohlídky nic platit. Preventivní prohlídka provedená dermatoskopem u kožního lékaře bude plně hrazena pojišťovnou,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči a vysvětluje, proč je včasný záchyt nemoci tolik podstatný: „Pokud je melanom odhalen v tzv. první stadiu, znamená to pro pacienta téměř 100% šanci na úplné vyléčení. Ve čtvrtém stadiu už je to necelých 30 %, prognóza výsledku léčby se tedy prudce zhoršuje.“

Počet žádostí o příspěvek po covidu vloni rychle rostl

Vloni příspěvek na preventivní prohlídku využilo 25 901 klientů, tj. o 29 % více než v roce 2021 a dokonce o 36 % víc než v roce 2020, kdy došlo k výraznému propadu. V dotazníkové šetření mezi klienty, kteří tento benefit čerpali, téměř 60 % uvedlo, že byl pro ně příspěvek motivací k tomu, aby vyšetření postoupili.