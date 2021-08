Zeman by se klonil k povinnému očkování v případě další vlny epidemie

Prezident Miloš Zeman by se přikláněl k povinnému očkování proti koronaviru, pokud by přišla další vlna epidemie. Nyní to podle něj není nutné, řekl dnes v rozhovoru pro Blesk.cz. Prezident uvedl, že je nutné apelovat na lidi, aby k vakcinaci šli. Sám půjde na přeočkování příští rok na jaře.