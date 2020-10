Zubaři brojí proti Šmuclerovi. Kvůli jeho vyjádřením o covidu píší stomatologické komoře

Internetem už několik dní koluje petice, v níž podepsaní lékaři potvrzují, že spatřují větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu v drastických vládních opatřeních, než v nemoci covid-19 jako takové. Petice vyvolala rozruch mezi odborníky z řad veřejnosti ji podepsalo už necelých 60 tisíc lidí.

Ačkoliv petice není nijak závažná, vyvolala nejen otázku, jestli jsou opatření oprávněná nastalé situaci, ale rozdmýchala i debatu, kdo by se měl k současné epidemii ve skutečnosti veřejně vyjadřovat. Řada expertů totiž zastává názor, že by mělo jít především o lékaře, pod jejichž odbornost koronavirus spadá.

To potvrzují například lékaři z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, kteří nemohou podle svých slov uvěřit vlastním očím, když vidí debaty o údajném omezování osobní svobody prostřednictvím roušek nebo prohlášení odborníků, kteří s oblastí infekčních nemocí nemají vůbec nic společného.

"My, lékaři a zdravotní sestry z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, jsme až doposud byli příliš zaměstnáni péčí o pacienty a organizací péče v našich nemocnicích a nebylo nás příliš slyšet. Máme však silný pocit, že nazrál čas, abychom jasně a nahlas promluvili," napsali v otevřeném dopisu, pod který se podepsal například vedoucí lékař JIP z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Hynek Bartoš nebo vedoucí lékař JIP na Klinice infekčního lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava Jiří Sagan.

Od jarních měsíců bojují o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili covidem-19. Pečovali podle svých slov o stovky pacientů s těžkým průběhem, což namáhavé jak psychicky, tak i fyzicky.

"Když se pak unavení dostaneme domů a sledujeme mediální výstupy mnohých odborníků, nevěříme vlastním očím. Debaty, zda se umírá „na covid nebo s covidem“, jestli je virus prostředkem vlády k omezování osobní svobody, zda je opravdu nutné si ve vnitřních prostorách nasadit roušky..." nestačí se divit.

Vyzvali proto experty, aby se ke covidu nevyjadřovali: "Žádáme odborníky z různých oblastí medicíny, kteří se rádi vyjadřují v médiích, ale v oblasti infekčních nemocí jsou pouze poučenými laiky s vyhraněným názorem Prosíme, raději MLČTE! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc," napsali.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula po jmenování do funkce napsal lékařům podobný dopis. Požádal experty s jinými než epidemiologickými odbornostmi, aby se ke koronaviru nevyjadřovali.

"Ať máte motivaci jakoukoliv, prosím zdržte se těchto vyjádření aspoň nyní, kdy si i každý laik s kalkulačkou snadno spočítá, kam se v horizontu jednoho měsíce můžeme dostat," napsal podle Novinek.

Šmucler by se neměl vyjadřovat, žádají zubaři

Jednou z nejviditelnějších osob v souvislosti s veřejnými prohlášeními a mediálními výstupy ke covidu je prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler. Právě on je spolu s několika homeopaty signatářem výše zmíněné petice a zároveň se i na sociálních sítích aktivně vymezuje proti opatřením.

To však nově začalo vadit i samotným zubařům, kteří poslali představenstvu ČSK otevřený dopis. V něm vyjadřují nesouhlas s veřejným vystupováním Šmuclera a tvrdí, že zmíněná petice "bulvárním způsobem prezentuje vědecky nepodložené domněnky autorů."

"Domníváme se, že mediální prostor, který je doc. Šmuclerovi poskytován, je z velké části díky jeho působení v čele stavovské organizace zubních lékařů a její členové takto nechtěně jsou spojováni s kontroverzním působením prezidenta ČSK. Tím je poškozováno veřejné mínění o České stomatologické komoře a zubních lékařích obecně. Prezident ČSK je funkce placená z členských příspěvků zubních lékařů a jeho konání by mělo sledovat zájmy zubních lékařů," uvádí lékaři.

V dopise, pod kterým je podepsán špičkový česko-syrský stomatolog Radek Mounajjed, inovativní zubař Josef Kunkela a prezident České endodontické společnosti Daniel Černý doporučují, aby došlo k ukončení zneužívání pozice prezidenta ČSK pro šíření osobního názoru Šmuclera, k vydání prohlášení představenstva ČSK a distancování se od veřejných výroků Šmuclera, které nejsou v zájmu zubních lékařů, a ke zdrženlivosti prezidenta ČSK v dalších mediálních projevech týkajících se pandemie covidu.

Dělá to blbě, zní od politiků

Proti Šmuclerovi navíc začínají vystupovat i politici. Expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru objasnil, proč vyl vybrán do krizového štábu, zároveň ale tvrdí, že to, co dělá, dělá špatně.

"Do krizového štábu jsme ho poslali proto, aby tam někdo uměl kvalifikovaně tlumočit problémy ambulantních ordinací. Nic víc, nic méně a to dělal dobře," tvrdí Kalousek.

"Vedle toho se zbláznil a jako “ředitel zeměkoule” začal řešit všechno. Blbě," dodal na twitteru.

Bývalý poslanec Evropského parlamentu Jaromír Štětina upozornil, že Šmuclera do krizového štábu poslala TOP 09. Obává se ale negativních dopadů na stranu. "Kvůli Šmuclerovi TOPka přijde o X starých voličů," napsal.