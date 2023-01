Zajištění zubní pohotovosti v Praze je odpovědností magistrátu, tvrdí Šmucler

Do Ruska by z některé z blízkých zemí Evropské unie mohla šířit objektivní a pravdivé informace nová rozhlasová stanice. Novinářům to dnes řekla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která se v současnosti snaží vznik rádia zorganizovat. EU by podle ní měla dělat více, aby se úspěšně vyrovnala s dezinformacemi a propagandou šířenými z Moskvy v rámci ruské agrese na Ukrajině.