Naděje Le Penové na prezidentské volby se rozplynuly. Soud jí je zakázal

Soud zjistil, že Le Penová spolu s dalšími osmi poslanci Evropského parlamentu neoprávněně použila více než čtyři miliony eur, které byly určeny na platy parlamentních asistentů. Tyto peníze měly místo toho sloužit k financování domácích operací její strany, Národního sdružení, a to v období čtrnácti let.

Kromě zákazu činnosti ve veřejných funkcích byla Le Penová odsouzena ke čtyřem letům vězení, z nichž dva roky jsou podmínečně odloženy. Dále musí zaplatit pokutu ve výši 100 000 eur. Zatímco výkon trestu odnětí svobody i zaplacení pokuty mohou být pozastaveny v případě odvolání, soud se rozhodl politický zákaz vykonatelnosti okamžitě potvrdit. Podle soudců závažnost trestného činu odůvodňuje bezodkladné uplatnění tohoto opatření.

Le Penová obvinění odmítá a tvrdí, že se jedná o politicky motivovaný proces. Po vynesení rozsudku oznámila svůj záměr se proti verdiktu odvolat. Přesto tento vývoj představuje vážnou překážku pro její politickou kariéru a vrhá stín na budoucnost její strany.

Tento případ by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro francouzskou politickou scénu, zejména s ohledem na nadcházející volby. Národní sdružení bylo rovněž uznáno vinným a bylo mu uloženo zaplatit pokutu ve výši dvou milionů eur. Pokud se však strana vyhne opakování podobného jednání, pokuta se může snížit na polovinu.

V reakci na rozsudek se francouzská politická scéna rozdělila. Zatímco odpůrci Le Penové rozsudek přivítali jako důležitý krok k ochraně veřejných financí, její příznivci jej označují za pokus zmařit její prezidentské ambice.

Pokud by odvolací soud potvrdil původní rozsudek, znamenalo by to, že Le Penová nebude moci kandidovat v žádných volbách až do roku 2030. To by mohlo výrazně změnit dynamiku francouzské politiky a přeskupit síly na pravicovém spektru.