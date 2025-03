Novinky v případu smrti muže v Pardubicích. Poprvé rozhodoval soud

Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu vyhrálo opoziční hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, jeho podpora nicméně opět klesla. Vzrostly naopak preference koalice Spolu. Do dolní parlamentní komory by se dostalo sedm kandidujících subjektů.

Zdroj: Jan Hrabě