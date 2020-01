Podle obžaloby se muži podíleli na šikanování chartistů a disidentů. Státní zástupce Jan Binko zmínil čtyři poškozené - člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Z Československa se všichni vystěhovali na počátku 80. let.

Dudek a Šimák prý Brabencovi vyhrožovali fyzickou likvidací, Šimák hudebníka podle žalobce při výslechu údajně i zbil. Převratskou zase příslušníci opakovaně vyslýchali nebo ji navštěvovali v práci a doma. Maryško, Peltan a Hájek podle obžaloby ve vedoucích funkci kontrolovali a schvalovali některé dokumenty, které se disidentů týkaly. Peltan je obžalován v posledním bodě, který souvisí s Chmelem. Ten se jako jediný připojil k řízení s žádostí o náhradu škody, po Peltanovi chce milion korun.

"Nic takového jsem nedělal, nemohl a nesměl dělat," řekl dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 Dudek. Popřel tvrzení obžaloby, že by se na podílel na výsleších Brabence a Převratské. Brabence prý viděl poprvé v roce 2001, Převratskou podle svých slov nezná. Tvrdí, že se navíc v dané době v StB pouze zaučoval.

S obžalobou nesouhlasil ani Hájek, který se podle obžaloby podílel na šikaně Neduhy. Uvedl, že zpěváka nikdy neviděl a osobně ho nezná. Podle něj také nejsou důkazy o tom, že by byl muž vyslýchán několikrát týdně, jak prý tvrdí. Hájek dodal, že ve své funkci pouze sumarizoval práci svých podřízených a že nikdy nevybočil ze svých oprávnění.

I Maryško s Peltanem popřeli, že by překročili svou pravomoc. "S obžalobou nesouhlasím, protože se opírá o irelevantní důkazy," řekl Maryško s tím, že pouze setřiďoval a analyzoval dokumenty a vyřizoval administrativu. "Nikdy jsem nevydal žádný pokyn k nátlakovému jednání nebo vydírání," doplnil.

Peltan soudu také řekl, že nevydával ani neschvaloval pokyny týkající se fyzického či psychického násilí. Všichni muži navíc uvedli, že se nemohli účastnit akce Asanace, protože norma podle nich byla zrušena v roce 1978. Obžaloba přitom mluví o skutcích po roce 1980.

Šimák se z dnešního jednání kvůli svému zdravotnímu stavu omluvil, soudkyně proto přečetla jeho výpověď z přípravného řízení, kde obžalovaný uvedl, že se o věci nechce bavit.

Obžalobu v případu podalo státní zastupitelství na podzim roku 2018. Předsedkyně senátu Olga Kalašová se však z rozhodování nejprve vyloučila. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí soudu má soudkyně velmi blízký pracovní vztah s dcerou jednoho z obžalovaných. Odvolací pražský městský soud ale Kalašové kauzu vrátil. Jednání pak bylo několikrát odročeno kvůli nemoci některých obžalovaných.

Akci Asanace vymyslela StB na přelomu 70. a 80. let. Jejím cílem bylo fyzickým a psychickým nátlakem donutit občany nepohodlné režimu k trvalému opuštění republiky. Pracovníci StB po celé zemi začali předem vytypované odpůrce režimu šikanovat, ale i fyzicky týrat. Dudák a Šimák už byli v souvislosti s Asanací v minulosti odsouzeni, za týrání disidentů jim soudy uložily nepodmíněný trest v délce tři a půl roku.