"Už jsem se nehodila." Nezaměstnanost roste, podle ekonoma si ale vedeme dobře

Úřady práce hlásí, že se na ně jejich noví klienti hlásí, protože přišli o původní místo, což z velké části zavinila koronakrize.

"Všechno pozavíralo, a tím jsem přišla o práci. Peníze mi chybí, potřebuji platit nájem, pojištění, jídlo a podobně,“ stěžovala si v rozhovoru pro CNN Prima NEWS nezaměstnaná servírka Kristýna. "Přišla jsem o práci koncem června, protože jsem se už nehodila,“ postěžovala si další, která dříve pracovala jako provozní v mateřské škole.

Nejhůř je na tom automobilový průmysl

Řada uchazečů uvádí, že jim v hledání nového zaměstnání pracovní úřady příliš nepomáhají. "Na úřadě práce jsem jen proto, abych nemusel vyhazovat peníze za pojištění,“ řekl jeden z nich.

Zmiňovaná propuštěná provozní v mateřince Petra se do hledání nové práce pustila jednoduše přes internet. "Dá se sehnat, když člověk chce a nebojí se. Určitě i bez úřadu práce. V dnešní době stačí mít internet,“ informovala s tím, že už má novou práci v gastronomii.

Navzdory všemu si ekonom Martin Slaný pochvaluje, že má Česko stále nízkou míru nezaměstnanosti, tedy 2,6 %. "Před epidemií, v únoru, to byla pouze dvě procenta. Šest desetin procenta ovšem znamená zhruba 32 tisíc nových nezaměstnaných, což je relativně velký nárůst v takto krátkém období,“ upozornil.

Nezaměstnanost lze zaznamenat právě v těch odvětvích, kterých se dotklo uzavření provozů v březnu a dubnu. Pokles poptávky v ekonomice pak bude mít za následek menší počet pracovních míst i v jiných oborech. Z dlouhodobého hlediska to vypadá špatně s automobilovým průmyslem.

Češi si vedou dobře

Ekonom zároveň ubezpečil, že si Češi ve srovnání s EU, kde je už sedmiprocentní nezaměstnanost, vedou stále dobře. Šéfka resortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) si v této souvislosti nemohla vynachválit program Antivirus.

"Stále jsme premianti. Neznamená to, že máme vyhráno, ale zatím se nám nezaměstnanost daří držet na uzdě, a to zejména díky programu Antivirus,“ uvedla.

S tím ale nesouhlasí exprezident Václav Klaus, podle něhož se jedná pouze o fiktivní záchranu pracovních míst. "Nechá je nechodit do práce, sedět doma, ošetřovat někoho, nebo se starat o děti. To ale není žádná ochrana pracovních míst, to je vytváření zdání, že pracovní místa ještě existují,“ upozornil.

Martin Slaný řekl, že firmy sáhnou k úsporám hlavně na podzim, kdy se bude šetřit zejména na zaměstnaneckých benefitech.