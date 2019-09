Čech po útoku cizince v Plzni přišel o nohu. Začal soud za pokus o vraždu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obžalobě z pokusu o vraždu ode dneška u Krajského soudu v Plzni čelí dvacetiletý Ukrajinec Andrij Šovheňuk. Státní zástupce ho viní z toho, že loni na začátku listopadu na Klatovské třídě v Plzni bodl po krátké rozepři sedmadvacetiletého muže nožem do břicha a do hrudníku. Napadený přežil díky specializované péči lékařů. I přes veškerou péči mu ale museli v nemocnici amputovat nohu. Šovheňukovi hrozí 18 let vězení.