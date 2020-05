Čech si z USA objednával prudké jedy, je obžalován z terorismu

Policii se muže podařilo vypátrat i díky spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI).

Podle státního zástupce Marka Vagaie si muž na přelomu let 2017 a 2018 objednal ve dvou případech na běžně nedostupných částech internetových sítí, takzvaném darknetu, prudké jedy dimethylrtuť a abrin. "Pan obžalovaný tvrdí, že s těmito jedy chtěl spáchat sebevraždu. Nicméně dle mého to je zcela nereálné vzhledem k tomu množství, které měl objednáno, neboť ty jedy stačily na usmrcení stovek lidí. Já osobně si myslím, že za tím mohl být nějaký finanční motiv," řekl dnes novinářům žalobce.

Objednávky muži podle obžaloby doručila přepravní společnost, následně látky přechovával doma. "Později se ukázalo, že mu ovšem nebyly doručeny látky, které si on objednal, byly to látky zcela neškodné. Nicméně on s nimi jednal tak, jako kdyby se o ty smrtelně nebezpečné látky jednalo," uvedl Vagai. Kdyby v balíčcích skutečně byly jedy a došlo při přepravě k jejich úniku, mohlo to podle žalobce způsobit kromě smrti lidí i neskutečnou paniku.

Před soudem dnes vypovídala matka obžalovaného, který si nyní ve věznici odpykává trest za jinou násilnou trestnou činnost. Uvedla, že její syn je psychicky nemocný a musel se léčit na psychiatrii. Předepsané léky však podle ní někdy neužíval. "Nejméně pětkrát vyhrožoval sebevraždou. Pořád říkal, že je na dně," řekla žena. Uvedla také, že se její syn věnoval sportovnímu sázení, přičemž prosázel asi 150.000 korun. Babička obžalovaného při výslechu na policii řekla, že vnuk nadělal dluhy, které nyní musí ona i její dcera splácet.

Z posudku soudního znalce z oboru psychologie Michala Perničky vyplývá, že obžalovaný trpí disociální poruchou osobnosti, která se projevuje mimo jiné patologickým hráčstvím nebo impulsivitou. Podle posudku však u něj lze vyloučit chorobnou motivaci jeho jednání způsobenou psychotickým onemocněním. Znalec uvedl, že muž má také sklony ke zkreslování výpovědí a manipulaci s okolím a schází mu běžné sociální zábrany.

Soud začal kauzu projednávat už v dubnu, kdy však kvůli opatřením souvisejícím s pandemií nového typu koronaviru neměli novináři na hlavní líčení přístup. Trestní senát podle jeho předsedy Jiřího Dufka nyní zvažuje, zdali žalovanou trestnou činnost nepřekvalifikuje na přípravu vraždy, případně na zločin obecného ohrožení. Hlavní líčení by mělo pokračovat 1. července. Není vyloučeno, že zazní rozsudek.