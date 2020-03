Česká pošta roznese téměř pět milionů letáků o koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká pošta tento týden roznese do všech schránek 4,96 milionu letáků s informacemi o novém typu koronaviru. Lidé by je měli dostávat od úterý. ČTK to řekl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení ČP.