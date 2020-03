Česko má další tři případy koronaviru Covid-19, celkem jich je osm

Hygienici aktuálně zjišťují, s kým žena po návratu přišla do styku. Od 17:00 bude zasedat také krizový štáb Prahy 6.

Děti ženy z Prahy 6 v uplynulých dvou dnech chodily do Základní školy Antonína Čermáka, na výsledky jejich testů se podle ředitele Petra Karvánka zatím čeká.

Dva nové případy pocházejí z okolí dvou již dříve nakažených lidí z Děčína. "Oba dva byli do výsledků testů izolováni v domácí karanténě a oba budou ode dneška hospitalizováni v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Rodina se vrátila z oblasti Veneto v Itálii," uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpányová.

Třetí potvrzený vzorek ženy z Prahy 6 testovala soukromá laboratoř a později byla přítomnost nukleové kyseliny viru potvrzena i v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu. "Vzhledem k tomu, že neexistuje potvrzení o kvalitě původního vzorku, byl v Nemocnici Na Bulovce u dané pacientky odebrán vzorek nový a odeslán znovu na vyšetření do Národní referenční laboratoře," dodala. Oficiálně potvrzený výsledek má být znám dnes večer.

Protože chceme mít jistotu, vyšetření u ženy z Prahy opakujeme a budeme mít výsledky večer. Také testujeme její rodinu. Všichni jsou v karanténě @NaBulovce. Celkem je tedy v ČR 8 pozitivních osob na koronavirus. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 4, 2020

Žena podle informací ČTK nepobývala v sereroitalských regionech, které úřady dříve označily za rizikové, tedy Lombardii, Piemontu, Benátsku (Veneto) ani Emilia-Romanga, ale v sousedním Trentinu. Když telefonovala na infolinku Státního zdravotního ústavu, nebylo proto rozhodnuto o tom, že by bylo třeba ji testovat. Vyhledala tedy soukromou laboratoř.

Podle dopoledního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude nutné prověřit, jakého lékaře kontaktovala a jaké informace jí podal. Označil také za chybu, že žena ani lékař nekontaktovali přímo hygieniky. V současné době podle mluvčího pražských hygieniků Zbyňka Boublíka zjišťují, kdo byl se ženou v kontaktu, a posílají je do domácí karantény.

Nové vzorky k testování jí byly podle Nemocnice Na Bulovce odebrány dnes dopoledne a testu se podrobili také příbuzní, se kterými přišla do styku. Její dvě děti chodily v pondělí a v úterý do školy. Základní škola Antonína Čermáka v Praze-Bubenči proto žáky první a třetí třídy poslala do domácí karantény, po dohodě s hygieniky pro ostatní výuka pokračovala. Celá škola a školka ve stejném areálu má ve čtvrtek ředitelské volno, další opatření podle ředitele Petra Karvánka přijme podle výsledku testů.

V Česku je zatím potvrzených osm případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Nakažené jsou dvě zahraniční turistky, jeden učitel z České zemědělské univerzity a dva lidé z Děčína, kteří byli společně lyžovat. Všichni se nakazili v Itálii, která je po Číně a Jižní Koreji třetím největším ohniskem nemoci. Dnes přibyli další dva lidé z Děčína a žena z Prahy 6.