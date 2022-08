Česko za posledních sedm dní udělilo ukrajinským uprchlíkům 4284 víz

Přesný počet utečenců, kteří pobývají v ČR, není znám. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je nyní v Česku přes 300.000 ukrajinských uprchlíků.

"Předpoklad je podle kvalifikovaných odhadů, že nějakých 20 až 25 procent lidí území České republiky opustilo, nicméně je potřeba říci, že drtivá většina z těch, kteří Českou republiku opustili, nezrušili ten statut dočasné ochrany. V současné době tedy odhadujeme, že ten počet lidí žijících v České republice z Ukrajiny je o něco více než 300.000 lidí," řekl Rakušan tento týden ve speciálu Radiožurnálu k půlročnímu trvání války na Ukrajině.

V uplynulých sedmi dnech udělily úřady nejvíce víz v pondělí, bylo jich 1418. Ve středu pak dostalo víza 1274 běženců, v ostatních dnech jich bylo méně než 1000. O víkendu nebyla vydána žádná víza, stejně jako v předchozím týdnu. Zhruba 35 procent příchozích tvoří děti a mladí do 18 let. Z dospělých 72 procent představují ženy. Víc než pěti procentům dospělých je pak víc než 65 let.

Dočasná víza jejich držitelům otevírají i přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Na zdravotní pojištění mají běženci nárok nejvýše 150 dnů od udělení víza. Dosud si v Česku našlo práci více než 107.000 ukrajinských uprchlíků. Dalších asi 9800 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou nyní úřad práce eviduje jako zájemce nebo uchazeče o zaměstnání, uvedlo v tomto týdnu ministerstvo práce. Opakovaně informovalo, že příchozí obsazují hlavně pozice, které zůstávaly dlouho volné.

Na cizinecké policii se v uplynulém týdnu nahlásilo 13.346 lidí, od počátku ruské invaze na Ukrajinu tak učinilo 442.694 uprchlíků. Na policii se musí lidé nahlásit do tří dnů od příjezdu do země, ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.