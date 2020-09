Český senior kvůli podvodníkům skončil v hongkongském vězení. Do kauzy se vložil Šalamoun

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spolek Šalamoun vyzval ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), aby zajistila urychlené vydání v Hongkongu odsouzeného Vladimíra Švece do výkonu trestu v České republice. Čínské soudy poslaly třiasedmdesátiletého muže za pašování drog na 27 let do vězení. Podle zástupců spolku však může být Švec pouze naivní a zneužitou obětí, nikoli skutečným pachatelem.