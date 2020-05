Co nejvíc trápí děti v době koronaviru? Průzkum ukázal zajímavé věci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dětem v Česku vadí na opatřeních kvůli koronaviru zejména to, že se nemohou vídat s kamarády a nemohou chodit ven bez roušky. Přibližně pětina českých dětí se v souvislosti s nemocí covid-19 zapojila do pomoci ostatním lidem. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu, který provedl česká pobočka Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF) ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.