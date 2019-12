ČSSD nemusí platit tanečnímu mistrovi 6,6 milionu, rozhodl soud

Krtička po sociální demokracii požaduje peníze, které v minulosti vložil do oprav a úprav kulturního domu Střelnice, kde byl řadu let v nájmu. Hradecká Střelnice patří ČSSD. V hlavních bodech žalob podaných oběma stranami není výrok soudu pravomocný.

"Stěžejní je, že krajský soud změnil výrok římská šest, tedy, že žalovaný (Krtička) je povinen zaplatit žalované (ČSSD) 635.074 s úrokem z prodlení," řekla dnes Iva Matušková z krajského soudu.

Vedle toho krajský soud potvrdil výrok okresního soudu v bodě římská dvě, tedy zamítnutí žaloby, ve které se Krtička domáhal po sociální demokracii zaplacení úroku z prodlení. Ve zbývajících bodech krajský soud předchozí rozsudek zrušil. "Věc se v tomto rozsahu vrací okresnímu soudu k dalšímu řízení," řekl předseda senátu Vladimír Lanžhotský.

Krtička se od počátku brání tím, že smlouva o nájmu byla neplatná. Prostory byly prý pronajmuty v rozporu se stavem, pro který byly kolaudovány. Dříve také uvedl, že nebyl určen rozsah prostor k pronájmu.

Krajský soud se případem zabýval podruhé poté, co případ vrátil zpět hradeckému okresnímu soudu po dovolání Nejvyšší soud. Okresní soud loni označil smlouvu o nájmu nebytových prostor za neplatnou, žalobu v bodě zaplacení údajného dluhu sociální demokracii zamítl a naopak nařídil ČSSD zaplatit Krtičkovi 6,6 milionu korun s úroky.

Taneční škola ukončila svou činnost v sále Střelnice po deseti letech působení v květnu 2012. Krtička tvrdil, že výpověď dostal nečekaně a že do rekonstrukce sálu dal přes osm milionů korun. Bývalé kino přestavěl na taneční sál. Podle něj existovala ústní dohoda, že díky investicím bude mít snížené nájemné.

V roce 2007 zástupci ČSSD začali požadovat, aby sál uvedl do původního stavu a ČSSD ho obvinila, že je dlouholetým dlužníkem. Naopak Krtička se v roce 2007 označil za věřitele strany. Pro ČSSD to svého času znamenalo, že by na ni mohl být uvalen konkurz.

Soudy řeší spory ČSSD a Krtičky více než deset let. Podle zástupců sociální demokracie součet pohledávek ČSSD přesahuje deset milionů korun včetně příslušenství.