Děti zavřené v létě v autě mohou bez dozoru zemřít. Teplota kriticky stoupne za několik minut

S nástupem letních teplot, které často přesahují třicet stupňů Celsia, může být pobyt v uzavřeném vozidle smrtící. Předminulý rok zachránili z rozpáleného auta brněnští strážníci malou holčičku, kterou nechali její rodiče v autě bez dozoru. Takové štěstí bohužel nemělo dvou a půl roční dítě, které na Slovensku zemřelo v horkém autě, zatímco jeho matka absolvovala lékařské vyšetření.

„Dítěti uzavřenému v automobilu nehrozí pouze přehřátí, ale trpí také nedostatečným přísunem čerstvého vzduchu,“ upozorňuje pro EuroZprávy.cz lékař Zdeněk Zíma. Říká, že nedostatek vzduchu se projeví zmateností a ospalostí, při přehřátí organismu může potom dojít ke ztrátě vědomí, křečovému stavu až zástavě dýchání a oběhu.

Pokud uvidí člověk v teplém počasí samotné dítě v autě, doporučují policisté volat na linku tísňového volání. „Pokud kolemjdoucí vyhodnotí situaci jako natolik vážnou, že je oprávněn jednat v krajní nouzi, přichází v úvahu i jiná řešení než pouze oznámení situace,“ uvedl pro EuroZprávy.cz mluvčí hasičů Rudolf Kramář.

Nabízí se otázka, jestli lze v takovém případě například auto otevřít násilím a dítě zachránit svépomocí. Jsou situace, kdy lidé více hledí na to, aby zachránili život, než na možné důsledky svého chování, podle policie je ale třeba počítat s možnými právními následky, které nelze odhadnout dopředu. „Právní kvalifikace se potom odvíjí od konkrétního případu,“ doplňuje pro redakci mluvčí policie Eva Kropáčová.

V případě, kdy je dítě z auta zachráněno, doporučuje jako první pomoc Zíma uložit ho na klidné a dobře větrané stinné místo. Také apeluje na dostatečný příjem tekutin.

„Pokud dojde k poruše vědomí, uložíme navíc dítě do stabilizované polohy a kontrolujeme životní funkce, dokud jej nepředáme do péče záchranářů. Při zástavě oběhu či dýchání zahájíme umělé dýchání z úst do úst či úst a nosu a nepřímou srdeční masáž,“ popisuje. Upozorňuje, že je vždy nutné nechat dítě vyšetřit lékařem.

Dítě navíc netrpí pouze fyzicky ale i psychicky. Separace od matky či rodiče, pocit osamocení a jiné úzkostné stavy může dítě ponechané v autě zažívat. „Dítě do tří let, ale i o něco starší, prakticky nelze ponechat bez dozoru,“ zdůrazňuje Zíma.

V Brně na toto nebezpečí upozorňují strážníci

Předloňský případ, kdy strážníci v Brně zachránili z auta holčičku, vedl Městskou polici Brno k osvětové akci. Stejně jako minulý rok budou strážníci i letos rozdávat varovné kartičky, které mají upozornit na nebezpečí ponechání dítěte nebo zvířecího mazlíčka v rozpáleném autě.

„Rodiče se někdy nechají svést skutečností, že dítě v autě usnulo, a nechtějí ho budit,“ uvádí v tiskovém prohlášení mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

To může mít podle něj fatální následky. V autě totiž teplota vystoupá o desítky stupňů během několika minut a na přímém slunci může být nárůst ještě rychlejší.

Již letos v červnu musela policejní hlídka v brněnské Slatině vytahovat přehřáté batole. V tomto případě nebyli na vině rodiče, ale technická porucha auta. Kvůli ní se nemohl manželský pár k dítěti dostat a vysvobodit ho museli až policisté.

„Vždy mějte na paměti, že děti uvnitř žhnoucí pece nesmírně trpí. Nikdy je proto nenechávejte samotné uvnitř rozpálených aut,“ sděluje k tomu policejní mluvčí Petr Vala.