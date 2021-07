Dvě třetiny Čechů mají z něčeho obavy. Nejčastěji je vyvolává koronavirus

V porovnání s předchozím průzkumem v listopadu 2019 se počet lidí, kteří mají nějaké obavy, zvýšil o čtyři body na 58 procent. Nejvíce z nich, 31 procent, je má z koronaviru, jehož první případy se v zemi objevily loni na jaře. S tím zřejmě souvisí i obavy o zdraví, které má podle CVVM 18 procent lidí. Následuje strach z válek a ze zhoršování životní úrovně, které shodně uvedlo 11 procent lidí. Před dvěma lety ale byly obavy lidí z válek větší, deklarovalo je 20 procent. V případě životní úrovně se názor veřejnosti nezměnil.

Autoři průzkumu uvedli, že proti předchozímu průzkumu se podstatně snížily i obavy z migrantů, a to z 22 procent na nynějších devět procent, a ze zhoršování životního prostředí z 22 procent na čtyři procenta. Naopak výrazně více se lidé bojí ekonomického vývoje kvůli koronavirové epidemii a domácího politického vývoje. V roce 2019 se toho obávaly dvě, resp. tři procenta dotázaných a nyní kolem osmi procent.

Co se týče pocitu bezpečí v ČR a ve svém bydlišti, je názor lidí stabilní několik let. "Během devatenácti let, kdy je pocit bezpečí v České republice sledován, počet lidí, kteří se cítí rozhodně nebo spíše bezpečně, vzrostl téměř na dvojnásobek z 45 procent na 85 procent," doplnili autoři průzkumu. Pocit bezpečí v místě, kde dotázaní žijí, se mírně zvyšoval od roku 2006 a v roce 2017 skokově stoupla četnost kategorie "rozhodně bezpečně".

Příznivé je i hodnocení práce policie ze strany veřejnosti. Spokojenost s její činností na republikové i místní úrovni vyjádřilo zhruba sedm lidí z deseti. Podobný výsledek zjistilo CVVM i v uplynulých čtyřech letech.