Hasiči požár v Českém Švýcarsku zvládli. Odpoledne zásah skončí

— Autor: ČTK

Hasiči by dnes odpoledne měli předat národnímu parku poslední hašené úseky v Českém Švýcarsku. Oheň, který vypukl v parku 24. července, by tak měl být zdolán, což znamená, že nikde viditelně nehoří a oblast lze předat. Novinářům to dnes řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, bude podle něj po uhašení hlídat 72 dobrovolných hasičů.